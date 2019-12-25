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Esnaf kredilerine faiz indirimi

25.12.2019 11:04

Son güncelleme : 25.12.2019 11:04
Türkiye Halk Bankası, esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılına devreden krediler ile gelecek yıl kullandırılacak bazı kredilerde yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimi uygulayacak.



AA

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Türkiye Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet  kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnafa kullandırılmış bakiyesi 2020  yılına devreden krediler ile gelecek yıl Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve  Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle ya da  doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere uygulanacak faiz indirim  oranları belirlendi.

Buna göre, 2020 yılında kullandırılacak krediler ile geçmiş yıllarda  kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020 yılına devreden kredilere yüzde 50 faiz  indirimi uygulanacak.

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek  kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef  kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık,  yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik,  oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri bakanlıkça kabul edilen) faaliyet  gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlara, bu karar  kapsamında 2020 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda  kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020 yılına devreden krediler için faiz  indirim oranı yüzde 100 olacak.

Kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip  olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına  işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara, karar kapsamında  2020 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda  kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020 yılına devreden krediler için yüzde 100  faiz indirimi uygulanacak. Bu destekten son bir yıl içinde ticari faaliyetini  veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamayacak.

GENÇ GİRİŞİMCİYE DESTEK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi  Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden  yararlananlar hariç olmak üzere, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini  bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve  sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda  100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanarak kredi  kullandırılabilecek. Bu imkandan bakiyesi 2020 yılına devreden kredi borcu  bulunanlar yararlanamayacak. Karar kapsamında 2020 yılında kullandırılacak  krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020  yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak.

Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri  modernizasyonu veya ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması  amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020 yılına  devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim oranı devreye alınacak.

BORCU YAPILANDIRILANA YENİ KREDİ YOK

Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında  borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci  devam eden esnaf ve sanatkarlara, borçlarının tamamı bankaya ödenmeden bu karar  kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmayacak. Esnaf ve sanatkarların mevcut  kredilerinin, tasfiye olunacak alacaklar hesabına alınmaları halinde bu krediler  gelir kaybı uygulaması kapsamından çıkarılacak.

Karar kapsamında kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara, geriye  dönük bir yıllık süre dikkate alınarak bir yıllık süre içinde en fazla iki defa  faiz indirimli kredi kullandırılabilecek.

Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve  kuruluşlarının faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan  esnaf ve sanatkarlara bu karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz  indirimli kredi kullandırılmayacak.

Karar kapsamındaki krediyi talep eden esnaf veya sanatkardan, faal bir  şekilde esnaflık faaliyeti yapmakta olduğunu, esnaflık faaliyeti ile aynı meslek  dalında, tacir olmasını gerektirecek başka bir işle iştigal etmediğini ve ticaret  odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı veya sahibi olmadığım beyan eden bir  taahhütname alınacak.

Karar, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek.




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