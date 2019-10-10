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Euro Bölgesi bütçe konusunda anlaştı

10.10.2019 11:05

Son güncelleme : 10.10.2019 11:06
Eurogroup Başkanı Mario Centeno, Lüksemburg`da bir araya gelen Euro Bölgesi maliye bakanlarının küçük bir Euro Bölgesi bütçesinin detayları üzerinde anlaşmaya vardıklarını bildirdi.



Eurogroup Başkanı Mario Centeno, Euro Bölgesi'nde yatırımların ve reformların desteklenmesi için kullanılacak olan bütçenin 2021'den itibaren uygulamaya gireceğini ifade etti.

Euro Bölgesi maliye bakanları, AB Komisyonu'nun önerdiği 25 milyar euroluk büyüklüğe rağmen Euro Bölgesi bütçesinin 17 milyar euro civarında olmasında anlaştılar.

Centeno'nun verdiği bilgiye göre, belirlenen Euro Bölgesi bütçesi hükümetler arası anlaşma yoluyla artırılabilecek, Euro Bölgesi bütçesi için dışarıdan finansman alınabilecek.

Verilen bilgilere göre Euro Bölgesi ülkeleri, bütçeye sağladıkları katkıların en az yüzde 70'ini uygulanacak projeler ile geri alabilecekler. Projelere ulasal hükümetlerin sağlayacakları finansman, proje büyüklüğünün yüzde 25'i olacak.

Euro Bölgesi bütçesinin yüzde 80'i üye ülkeler arasında nüfus ve kişi başına milli gelire göre dağıtılacak. Yüzde 20 ise reform ve yatırım paketlerinin desteklenmesinde kullanılacak.




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