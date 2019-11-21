Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesi ekonomisinin beklenenden daha az büyümesine rağmen resesyona girmeyeceğini, gelecek yıl veya önümüzdeki iki yıl içinde toparlanacağını belirtti.
`Euro Bölgesi gelecek yıl resesyona girmeyecek`
21.11.2019 13:53
Son güncelleme : 21.11.2019 13:53
DHA
İtalyan La Repubblica gazetesiyle yaptığı söyleşide, "Ekonomi umduğumuzdan daha az büyüyor. Dinamik hayal kırıklığı yaratıyor ama olumsuz değil. Gelecek yıl veya iki yıl içinde toparlanma bekliyoruz" diyen Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, Euro
Bölgesi'ndeki mevcut yüzde 1.0 enflasyonun "yetersiz" olduğunu söyledi.
Lane, Euro Bölgesi ülkelerinin "yeni harcamalar için ek kaynakları boşa harcamak ya da vergileri düşürmek" yerine, borçlarını düşürmek için mevcut düşük faiz oranlarından yararlanmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
13:38106.774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -11,00
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
13:385,6945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0028
|Açılış
|: 5,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
13:386,3153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
13:38268,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,98
|Açılış
|: 268,76
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
268,40
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|22,62
|28.744.271
|% 15,00
|
|QNBFL
|46,26
|2.116.473
|% 14,96
|
|PAGYO
|5,73
|8.851.048
|% 12,35
|
|ECILC
|3,52
|193.175.425
|% 11,75
|
|ULUUN
|3,55
|22.876.267
|% 10,94
|
|KLNMA
|38,90
|1.974.147
|% -9,49
|
|MERIT
|14,00
|27.306
|% -6,04
|
|MEMSA
|0,17
|41.883
|% -5,56
|
|AKFGY
|3,05
|20.384.915
|% -3,17
|
|BALAT
|0,33
|4.590
|% -2,94
|
|THYAO
|13,81
|817.245.976
|% -1,00
|
|SISE
|4,69
|202.485.076
|% 0,86
|
|ASELS
|19,39
|193.462.740
|% -0,05
|
|ECILC
|3,52
|193.175.425
|% 11,75
|
|PETKM
|3,75
|184.765.002
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,45
|118.353.411
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,34
|172.210.849
|% -0,85
|
|THYAO
|13,81
|817.245.976
|% -1,00
|
|ECILC
|3,52
|193.175.425
|% 11,75
|
|PETKM
|3,75
|184.765.002
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3455
|7,3823
|% 0,08
|
|Frank
|5,7194
|5,7539
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5128
|1,5204
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-4,26
|
|Altın Gr.
|268
|268
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-7,00
|
|Tam
|1.775
|1.820
|-7,62
|
|Yarım
|858
|880
|-3,68
|
|Çeyrek
|430
|440
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,31
|62,31
|-0,09
|