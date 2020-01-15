Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EuroStat), Euro Bölgesi’nin Kasım ayında yıllık bazda 18.2 milyar euro artışla toplam 20.7 milyar euro ticaret fazlası verdiğini açıkladı.
Euro Bölgesi ticaret fazlası Kasım’da 20.7 milyar euroya yükseldi
15.01.2020 15:30
Son güncelleme : 15.01.2020 15:30
AA
Eurostat’a göre, ticaret fazlasındaki artışa rağmen söz konusu rakam beklentilerin altında geldi. Kasım ayında Euro
Bölgesi ihracatı yıllık bazda yüzde 2.9 düşüşle 197.7 milyar euroya, ithalatı da yüzde 4.6 düşüşle 177 milyar euroya geriledi.
Aynı dönemde Avrupa Birliği (EU28) genelinde ise ihracat yüzde 0.1 düşüşle 172.7 milyar euroya, ithalat da yüzde 3.8 düşüşle 170.1 milyar euroya indi.
Sanayi üretimi Kasım’da aylık bazda arttı, yıllık bazda düştü
Eurostat ayrıca, Euro Bölgesi sanayi üretiminin Ekim’e göre yüzde 0.2 arttığını, fakat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 azaldığını açıkladı. Sermaye malları üretimi yüzde 1.2 artarken, bunu yüzde 0.2 ile enerji izledi. Bunun yanında ara mallar üretimi üzde 0.5, dayanıksız tüketim malları üretimi yüzde 0.7 ve dayanıklı tüketim malları üretimi yüzde 0.8 düştü.
Sanayide en yüksek üertim yüzde 3.0 ile Litvanya’da görülürken, Litvanya’yı yüzde 2.6 ile Malta takip etti. Diğer bir yandan, sanayi üretimi Danimarka’da yüzde 4.7 ve İrlanda’da yüzde 4.1 azaldı.
AB genelinde sanayi üretimi ise Kasım’da aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı.
Söz konusu verilerin yanında, ABD ve Çin imzalanması beklenen ticaret anlaşması öncesi Avrupa piyasalarında gün ortasında;
- DAX yüzde 0.10,
- CAC yüzde 0.16 düşerken,
- FTSE yüzde 0.10 yükseldi.
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|
|QNBFB
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|% 5,10
|
|PETKM
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|496.743.711
|% -1,45
|
|GUSGR
|2,34
|800.572.768
|% 5,88
|
|EKGYO
|1,65
|532.286.479
|% 5,10
|
|KRDMD
|3,08
|631.472.812
|% -0,96
|
|PETKM
|4,07
|496.743.711
|% -1,45
|
|METRO
|1,48
|131.184.560
|% 8,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
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|Sterlin
|7,6327
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|Frank
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|960
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