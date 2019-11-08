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Euro Bölgesi yılı ılımlı büyümeyle tamamlayacak

08.11.2019 09:31

Son güncelleme : 08.11.2019 09:53
Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomi bülteninde Euro Bölgesi ekonomilerinin 2019 mali yılını ılımlı büyümeyle tamamlayacağı belirtildi.



DHA

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yükselen piyasaların Brexit belirsizlikleri ve ticaret gerginlikleri etkisiyle artan ekonomik risklere bağlı yavaşlama sonrasında yavaş bir tempoyla toparlanmaya geçeceğini beklediğini duyurdu ve büyümenin “hafif ancak istikrarlı” olacağını açıkladı.

Euro Bölgesi’nde Ağustos ayında işsizlik oranı aylık yüzde 7.5 düşüşle yüzde 7.4’e gerilerken, ECB azalmaya devam eden işsizlik oranının, hizmet sektörü öncülüğünde azalmaya devam edeceğini ve iş yatırımlarının belirsizlikler ve düşük kar oranları etkisiyle azalmaya devam edeceğini öngördüğünü duyurdu.




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