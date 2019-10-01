Euro Bölgesi`nde eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 0,9`a geriledi.
Euro Bölgesi`nde enflasyon düştü
01.10.2019 13:11
Son güncelleme : 01.10.2019 13:12
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro
Bölgesi'nin eylül ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.
Buna göre, Euro
Bölgesi'nde ağustosta yüzde 1 olan yıllık enflasyon
eylülde yüzde 0,9'a indi.
Euro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon
yüzde 1,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,5 ile hizmetler, yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 1,8 ile de enerji izledi.
Öte yandan, Euro
Bölgesi'nde para
politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası
(ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon
hedefliyor. Yıllık enflasyonun ECB'nin hedefinin çok altında kalması dikkati çekiyor.
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