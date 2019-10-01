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Euro Bölgesi`nde enflasyon düştü

01.10.2019 13:11

Son güncelleme : 01.10.2019 13:12
Euro Bölgesi`nde eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 0,9`a geriledi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin eylül ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 1 olan yıllık enflasyon eylülde yüzde 0,9'a indi.

Euro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine  bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,6 ile gıda, alkol ve tütün  ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,5 ile hizmetler, yüzde 0,3 ile enerji dışı  sanayi ürünleri ve  yüzde eksi 1,8 ile de enerji izledi.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu  olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Yıllık  enflasyonun ECB'nin hedefinin çok altında kalması dikkati çekiyor.




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