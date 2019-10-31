Euro Bölgesi`nde ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 0,7`ye indi.
Euro Bölgesi`nde enflasyon geriledi
31.10.2019 13:34
Son güncelleme : 31.10.2019 13:34
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro
Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 0,8 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 0,7'ye geriledi.
Euro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon
yüzde 1,6 ile hizmetler ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti.
Bunları yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 1,8 ile de enerji izledi.
Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası
(ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.
Yıllık enflasyonun ECB'nin hedefinin çok altında kalması ise dikkati çekiyor.
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