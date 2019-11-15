Euro Bölgesi`nde ekimde yıllık enflasyon yüzde 0,7`ye indi.
Euro Bölgesi`nde enflasyon geriledi
15.11.2019 13:55
Son güncelleme : 15.11.2019 13:56
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 0,8 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 0,7'ye geriledi. AB'de ise eylülde yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.
AB üyesi ülkeler arasında ekimde en yüksek enflasyon yüzde 3,2 ile Romanya, yüzde 3 ile Macaristan ve yüzde 2,9 ile Slovakya’da ölçüldü.
Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 0,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde eksi 0,3 ile Yunanistan ve yüzde eksi 0,1 ile Portekiz'de belirlendi.
Enflasyon oranı ekimde Almanya ve Fransa’da yüzde 0,9, İngiltere'de yüzde 1,5 ve İtalya'da yüzde 0,2 oldu.
Bu arada, Euro Bölgesi'nde para
politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.
13:39104.877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.096,81
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.070
En Düşük
104.409
13:395,7512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7421
13:396,3446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
13:39271,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,55
|Açılış
|: 271,26
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,67
|4.842.867
|% 13,63
|
|KLNMA
|43,40
|22.861.602
|% 12,55
|
|IHLAS
|0,64
|26.716.670
|% 10,34
|
|HUBVC
|8,01
|15.279.433
|% 8,83
|
|TIRE
|1,99
|47.315.093
|% 8,74
|
|EGCYO
|0,13
|3.253
|% -7,14
|
|EUYO
|1,16
|15.447.795
|% -5,69
|
|METRO
|2,20
|24.258.272
|% -4,76
|
|METAL
|0,86
|26.663
|% -4,44
|
|OZGYO
|1,28
|34.173.144
|% -3,03
|
|THYAO
|13,68
|580.359.433
|% 0,51
|
|GARAN
|9,87
|238.347.207
|% 1,33
|
|ASELS
|19,22
|160.749.218
|% 1,37
|
|SISE
|4,43
|146.640.674
|% -1,12
|
|KOZAA
|9,65
|145.102.985
|% 2,55
|
|KARSN
|1,32
|128.771.350
|% 3,94
|
|IHLAS
|0,64
|26.716.670
|% 10,34
|
|THYAO
|13,68
|580.359.433
|% 0,51
|
|ISFIN
|2,76
|109.795.764
|% 1,47
|
|KRDMD
|2,33
|91.373.369
|% 1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3872
|7,4243
|% 0,09
|
|Frank
|5,7926
|5,8275
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5301
|1,5378
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|-5,64
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-6,75
|
|Yarım
|865
|887
|-3,26
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,89
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,81
|61,81
|-0,47
|