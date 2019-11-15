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Euro Bölgesi`nde enflasyon geriledi

15.11.2019 13:55

Son güncelleme : 15.11.2019 13:56
Euro Bölgesi`nde ekimde yıllık enflasyon yüzde 0,7`ye indi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 0,8 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 0,7'ye geriledi. AB'de ise eylülde yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 1,1  olarak gerçekleşti.

AB üyesi ülkeler arasında ekimde en yüksek enflasyon yüzde 3,2 ile Romanya, yüzde 3 ile Macaristan ve yüzde 2,9 ile Slovakya’da ölçüldü.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 0,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde eksi 0,3 ile Yunanistan ve yüzde eksi 0,1 ile  Portekiz'de belirlendi.

Enflasyon oranı ekimde Almanya ve Fransa’da yüzde 0,9, İngiltere'de  yüzde 1,5 ve İtalya'da yüzde 0,2 oldu.

Bu arada, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.




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