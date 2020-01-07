Euro Bölgesi`nde 2019 aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3`e çıktı.
Euro Bölgesi`nde enflasyon yükseldi
07.01.2020 13:52
Son güncelleme : 07.01.2020 13:52
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro
Bölgesi'nin geçen yılın aralık ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verilerini yayınladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde kasım ayında yüzde 1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,3'e yükseldi.
Euro Bölgesi'nde aralık ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,8 ile hizmetler, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,2 ile de enerji izledi.
Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para
politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.
Yıllık enflasyonun ECB'nin hedefinin çok altında kalması ise dikkati çekiyor.
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