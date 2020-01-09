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Euro Bölgesi`nde işsizlik değişmedi

09.01.2020 14:07

Son güncelleme : 09.01.2020 14:07
Euro Bölgesi`nde işsizlik, geçen yılın kasım ayında yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 7,5 olan  mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, kasımda aynı seviyede kaldı.

AB'de de ekim ayında yüzde 6,3 seviyesinde olan işsizlik, kasımda  sabit kaldı.

AB'de işsiz sayısı kasımda 15 milyon 582 bin olurken, bunun 12 milyon  315 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

AB'de kasım ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2,2 ile Çekya'da  ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,1 ile Almanya ve yüzde 3,2 ile Polonya izledi. En  yüksek işsizlik ise yüzde 16,8 ile Yunanistan ve yüzde 14,1 ile İspanya'da  kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, kasımda AB'de 3 milyon 222 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 258 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,3 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 15,6 olarak ölçüldü.




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