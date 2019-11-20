Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesi’nde zayıf ekonomik görünümüne rağmen resesyon beklemediğini belirterek, "Euro Bölgesi ekonomisi beklenenden daha az büyüyor fakat küçülmüyor. Gelecek yıl bir iyileşme bekliyoruz" ifadesini kullandı.
`Euro Bölgesi’nde resesyon beklemiyorum`
20.11.2019 13:19
Son güncelleme : 20.11.2019 13:19
AA
İtalyan gazetesi La Repubblica’ya açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, ECB’de eylül ayında yeniden tahvil
alımları konusunda görüş ayrılıklarının görülmesinin normal olduğunu belirtti.
Euro Bölgesi’nde imalatın toplam GSYH’nin yüzde 17’sine denk geldiğini hatırlatan Lane, “İmalat konusunda birçok kötü haber alabiliriz. Fakat hizmet ve tüketimden halen güzel haberler gelmeye devam ediyor.” diye konuştu.
Brexit’in bir anlaşma ile gerçekleşmesi durumunda bile İngiltere ile AB’nin 27 üyesi arasında ekonomik ilişkilerin zor olacağına işaret eden Lane, İngiltere’nin orta-ölçekli bir ekonomiye sahip olduğu için AB27’den daha fazla zarar göreceğini vurguladı.
ECB Baş Ekonomisti Lane, zayıf ekonomik görünümüne rağmen Euro
Bölgesi’nde resesyon beklemediğini belirterek, “Euro Bölgesi ekonomisi beklenenden daha az büyüyor fakat küçülmüyor. Gelecek yıl bir iyileşme bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Lane, Euro Bölgesi ülkelerin mevcut düşük faiz oranlarını borçlarını azaltmak için kullanmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
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