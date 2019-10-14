GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Euro Bölgesi`nde sanayi üretimi arttı

14.10.2019 13:23

Son güncelleme : 14.10.2019 13:23
Euro Bölgesi`nde sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,4 artarken, 2018'in ağustos ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 2,8  düşüş gösterdi.

AB'de ise sanayi üretimi, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,1 yükselirken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2 geriledi.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 5,6 ile Malta, yüzde 3,9 ile Estonya ve yüzde 3 ile Letonya'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 3 ile Hırvatistan, yüzde 2,6 ile  Slovakya ve yüzde 2,4 ile Litvanya'da ölçüldü.




BIST USD EURO ALTIN
13:0896.245
Değişim :  -2,81% |  -2.783,31
Açılış :  97.980  
Önceki Kapanış :  99.028  
En Yüksek
98.074 En Düşük
96.226
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru