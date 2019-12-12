Euro Bölgesi`nde sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı.
Euro Bölgesi`nde sanayi üretimi düştü
12.12.2019 14:24
Son güncelleme : 12.12.2019 14:24
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayınladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,5, 2018'in ekim ayına göre de yüzde 2,2 düşüş gösterdi.
AB'de ise sanayi üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,4, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 1,7 azaldı.
Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 3,1 ile Portekiz, yüzde 2 ile Slovenya ve yüzde 1,1 ile Polonya'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 2,6 ile Danimarka ve Yunanistan, yüzde 2,3 ile de Letonya ve Litvanya'da ölçüldü.
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Düşük
274,02
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|TIRE
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|190.358.399
|% 14,98
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|DOAS
|10,89
|122.857.477
|% 14,51
|
|EUKYO
|1,66
|13.079.911
|% 12,16
|
|DGGYO
|4,51
|19.155.399
|% 10,27
|
|ASLAN
|44,12
|31.302.652
|% 10,24
|
|FORMT
|3,74
|160.035
|% -15,00
|
|MAALT
|53,45
|16.732.633
|% -11,87
|
|OLMIP
|7,09
|413.342
|% -10,48
|
|AVGYO
|1,47
|24.156.452
|% -9,82
|
|DIRIT
|0,85
|127.017
|% -9,57
|
|THYAO
|13,84
|901.940.429
|% 1,84
|
|PETKM
|3,63
|464.410.210
|% 1,11
|
|ASELS
|19,50
|369.538.065
|% 1,93
|
|EKGYO
|1,51
|206.310.799
|% 2,03
|
|GARAN
|10,46
|199.933.404
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,51
|206.310.799
|% 2,03
|
|PETKM
|3,63
|464.410.210
|% 1,11
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|TIRE
|2,84
|190.358.399
|% 14,98
|
|THYAO
|13,84
|901.940.429
|% 1,84
|
|YYAPI
|0,56
|31.516.955
|% 5,66
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,5931
|7,6312
|% -0,57
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|Frank
|5,8640
|5,8994
|% -0,26
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|Riyal
|1,5380
|1,5457
|% -0,24
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-0,56
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|Altın Gr.
|274
|274
|-0,75
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|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.809
|1.855
|0,67
|
|Yarım
|875
|897
|0,32
|
|Çeyrek
|439
|449
|0,16
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|Gümüş.Ons
|16,85
|16,90
|0,01
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|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
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|B. Petrol
|64,31
|64,31
|0,59
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