Euro Bölgesi`nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artış gösterdi.
Euro Bölgesi`nde şirket kredileri arttı
28.11.2019 13:21
Son güncelleme : 28.11.2019 13:21
AA
Avrupa Merkez Bankası, bu yılın ekim ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı.
Buna göre ekim ayında finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyüdü. Söz konusu krediler eylülde ise yüzde 3,6 artmıştı.
Hane halkına verilen krediler de 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,5 genişlerken bir önceki aya göre ise 0,1 puan artış gösterdi. Ekimde geniş para
arzı M3 ise yüzde 5,6 büyüyerek analistlerin beklentisi olan yüzde 5,5’nin üstünde kaldı.
13:05106.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 636,67
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
106.516
En Düşük
106.016
13:055,7644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0138
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
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5,7839
En Düşük
5,7608
13:056,3543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,3400
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|Önceki Kapanış
|: 6,3420
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6,3721
En Düşük
6,3454
13:05270,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 270,14
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,83
BIST En Aktif Hisseler
|UTPYA
|4,61
|32.644.698
|% 12,71
|
|MEMSA
|0,22
|195.518
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,49
|359.535
|% 9,94
|
|YUNSA
|7,92
|62.557.719
|% 7,61
|
|ARMDA
|12,34
|2.367.112
|% 6,10
|
|OLMIP
|7,01
|404.389
|% -8,84
|
|EMNIS
|1,38
|23.402
|% -8,00
|
|IHEVA
|2,08
|255.700
|% -5,02
|
|IHGZT
|4,16
|115.976
|% -4,59
|
|ESCOM
|1,15
|10.243.977
|% -4,17
|
|THYAO
|13,63
|392.024.378
|% 0,44
|
|ASELS
|18,68
|194.041.271
|% 0,21
|
|PETKM
|3,60
|146.128.609
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,26
|100.280.833
|% 2,84
|
|KRDMD
|2,35
|94.502.482
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,46
|69.881.344
|% -0,68
|
|PETKM
|3,60
|146.128.609
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,35
|94.502.482
|% 0,86
|
|TRKCM
|3,26
|100.280.833
|% 2,84
|
|THYAO
|13,63
|392.024.378
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4364
|7,4737
|% 0,02
|
|Frank
|5,7497
|5,7843
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5328
|1,5405
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.457
|2,34
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|-0,44
|
|Yarım
|862
|884
|-0,21
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|17,00
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,58
|62,58
|-0,43
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