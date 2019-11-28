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Euro Bölgesi`nde şirket kredileri arttı

28.11.2019 13:21

Son güncelleme : 28.11.2019 13:21
Euro Bölgesi`nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artış gösterdi.



AA

Avrupa Merkez Bankası, bu yılın ekim ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı.

Buna göre ekim ayında finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyüdü. Söz konusu krediler eylülde ise yüzde 3,6 artmıştı.

Hane halkına verilen krediler de 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,5  genişlerken bir önceki aya göre ise 0,1 puan artış gösterdi. Ekimde geniş para arzı M3 ise yüzde 5,6 büyüyerek analistlerin beklentisi olan yüzde 5,5’nin üstünde kaldı.




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