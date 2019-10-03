GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Euro Bölgesi`nde ÜFE düştü

03.10.2019 13:01

Son güncelleme : 03.10.2019 13:01
Euro Bölgesi`nde Üretici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düşüş gösterdi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,5 azaldı. ÜFE, 2018'in ağustos ayına göre de yüzde 0,8 geriledi.

AB'de ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 0,3 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ağustosta önceki aya kıyasla en fazla yüzde  0,7 ile Bulgaristan'da, yüzde 0,4 ile Macaristan'da ve yüzde 0,3 ile Slovenya'da yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 1,4 ile İspanya'da ve yüzde 1,3 ile Yunanistan'da ölçüldü.




BIST USD EURO ALTIN
12:45104.251
Değişim :  0,72% |  742,18
Açılış :  103.885  
Önceki Kapanış :  103.509  
En Yüksek
104.768 En Düşük
103.885
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru