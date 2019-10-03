Euro Bölgesi`nde Üretici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düşüş gösterdi.
Euro Bölgesi`nde ÜFE düştü
03.10.2019 13:01
Son güncelleme : 03.10.2019 13:01
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro
Bölgesi'nde ÜFE, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,5 azaldı. ÜFE, 2018'in ağustos ayına göre de yüzde 0,8 geriledi.
AB'de ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 0,3 düştü.
AB ülkeleri arasında ÜFE, ağustosta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 0,7 ile Bulgaristan'da, yüzde 0,4 ile Macaristan'da ve yüzde 0,3 ile Slovenya'da yükseldi.
ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 1,4 ile İspanya'da ve yüzde 1,3 ile Yunanistan'da ölçüldü.
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