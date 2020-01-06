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Euro Bölgesi`nde ÜFE yükseldi

06.01.2020 13:50

Son güncelleme : 06.01.2020 13:50
Euro Bölgesi`nde Üretici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,2 arttı. ÜFE, 2018'in kasım ayına göre ise yüzde 1,4 düştü.

AB'de ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1 geriledi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, kasımda önceki aya kıyasla en fazla yüzde 3,4 ile Yunanistan, yüzde 1,1 ile Fransa ve yüzde 0,9 ile İsveç'te yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 0,9 ile Portekiz, yüzde 0,6 ile  İspanya ve yüzde 0,5 ile Letonya'da ölçüldü.




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