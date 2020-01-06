Euro Bölgesi`nde Üretici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.
Euro Bölgesi`nde ÜFE yükseldi
06.01.2020 13:50
Son güncelleme : 06.01.2020 13:50
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,2 arttı. ÜFE, 2018'in kasım ayına göre ise yüzde 1,4 düştü.
AB'de ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1 geriledi.
AB ülkeleri arasında ÜFE, kasımda önceki aya kıyasla en fazla yüzde 3,4 ile Yunanistan, yüzde 1,1 ile Fransa ve yüzde 0,9 ile İsveç'te yükseldi.
ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 0,9 ile Portekiz, yüzde 0,6 ile İspanya ve yüzde 0,5 ile Letonya'da ölçüldü.
13:35112.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -1.642,15
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.612
13:355,9761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9773
En Düşük
5,9624
13:356,6925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6960
En Düşük
6,6574
13:35302,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 5,32
|Açılış
|: 302,90
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|5,71
|8.191.469
|% 12,18
|
|SONME
|5,23
|16.973.783
|% 7,39
|
|MEMSA
|0,34
|242.555
|% 6,25
|
|DAGHL
|2,32
|1.638.888
|% 5,94
|
|TIRE
|4,70
|80.742.224
|% 5,62
|
|MTRYO
|5,66
|197.452
|% -11,29
|
|VKING
|2,13
|3.283.014
|% -9,75
|
|YONGA
|8,15
|21.191
|% -9,44
|
|SAYAS
|1,94
|790.261
|% -7,18
|
|IHLGM
|1,04
|71.479.622
|% -7,14
|
|HALKB
|6,04
|185.038.035
|% 0,33
|
|KOZAL
|80,05
|173.456.643
|% 4,91
|
|ALBRK
|1,55
|168.143.671
|% 0,65
|
|PGSUS
|80,95
|81.000.355
|% -2,59
|
|TKNSA
|5,02
|76.201.528
|% 2,45
|
|ALBRK
|1,55
|168.143.671
|% 0,65
|
|IHLGM
|1,04
|71.479.622
|% -7,14
|
|EKGYO
|1,42
|72.448.885
|% -2,74
|
|ODAS
|2,02
|63.590.850
|% -1,94
|
|HALKB
|6,04
|185.038.035
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8409
|7,8802
|% 0,69
|
|Frank
|6,1456
|6,1826
|% 0,41
|
|Riyal
|1,5881
|1,5961
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|27,75
|
|Altın Gr.
|303
|303
|5,06
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|32,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|31,35
|
|Yarım
|966
|991
|15,17
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,58
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,43
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,53
|0,07
|
|B. Petrol
|69,61
|69,61
|1,01
|