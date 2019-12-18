Euro Bölgesi`nde kasımda yıllık enflasyon yüzde 1`e yükseldi.
Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon yükseldi
18.12.2019 13:45
Son güncelleme : 18.12.2019 13:45
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 0,7 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 1'e ulaştı. AB'de ise ekimde yüzde 1,1 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 1,3 olarak ölçüldü.
AB üyesi ülkeler arasında kasımda en yüksek enflasyon yüzde 3,8 ile Romanya, yüzde 3,4 ile Macaristan ve yüzde 3,2 ile Slovakya'da gerçekleşti.
Söz konusu dönemde en düşük enflasyon, yüzde 0,2 ile İtalya ve Portekiz'de belirlendi. Enflasyon oranı, kasımda Almanya ve Fransa'da yüzde 1,2, İngiltere'de yüzde 1,5 ve İspanya'da yüzde 0,5 oldu.
Bu arada, Euro Bölgesi'nde para
politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.
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|MARTI
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|MRGYO
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|KSTUR
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|201.073.636
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|183.179.375
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|118.580.898
|% -1,99
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|CEMAS
|1,62
|115.132.899
|% -1,82
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|GUSGR
|2,52
|183.179.375
|% -2,33
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|KRDMD
|2,48
|149.801.443
|% -0,80
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,7121
|7,7508
|% 0,12
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|Frank
|6,0006
|6,0367
|% 0,37
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|Riyal
|1,5694
|1,5773
|% 0,29
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|Alış
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|Altın Ons
|1.479
|1.479
|2,91
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|Altın Gr.
|281
|281
|1,47
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|Cumhuriyet
|1.858
|1.887
|10,00
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|Tam
|1.852
|1.898
|10,75
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|Yarım
|895
|918
|5,20
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|Çeyrek
|449
|459
|2,60
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|Gümüş.Ons
|17,04
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