Euro Bölgesi`nde aralıkta yıllık enflasyon yüzde 1,3`e yükseldi.
Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon yükseldi
17.01.2020 13:46
Son güncelleme : 17.01.2020 13:46
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin aralık ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde 1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,3'e ulaştı. AB'de ise kasımda yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,6 olarak ölçüldü.
AB üyesi ülkeler arasında aralıkta en yüksek enflasyon yüzde 4,1 ile Macaristan, yüzde 4 ile Romanya, yüzde 3,2 ile Slovakya ve Çekya'da gerçekleşti.
Söz konusu dönemde en düşük enflasyon, yüzde 0,4 ile Portekiz ve yüzde 0,5 ile İtalya’da belirlendi.
Enflasyon oranı, aralıkta Almanya’da yüzde 1,5, Fransa'da yüzde 1,6, İngiltere'de yüzde 1,3 ve İspanya'da yüzde 0,8 oldu.
Bu arada, Euro Bölgesi'nde para
politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.
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|1,85
|178.442.847
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|PETKM
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|367.433.785
|% 0,00
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|THYAO
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|1.170.743.267
|% -0,40
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
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|Frank
|6,0515
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