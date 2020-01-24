GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Evrensel şarj aleti Avrupa ekonomisine zarar verir`

24.01.2020 10:42

Son güncelleme : 24.01.2020 10:42
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, "evrensel bir şarj aleti" zorunluluğunun, Avrupa ekonomisine zarar vereceğini ileri sürdü.



DHA

Avrupa Komisyonu Kurumlararası İlişkiler yetkilisi Maros Sefcovic, tüm mobil cihazlarda kullanılacak evrensel bir şarj aletinin, elektronik atığı azaltmada etki olacağını ve müşterilerin teknoloji kullanımlarını daha elverişli bir duruma getireceğini söylemişti.

Apple'dan, Avrupa Komisyonu'nun tüm dünyada telefonların şarj edilmesi için evrensel bir şarj aleti oluşturulması önerisiyle ilgili, Perşembe günü yayınlanan açıklamada, kararın beklentinin aksine yenilik sağlamayacağı, hatta bunu yavaşlatacağı belirtildi.

Böyle bir değişimin Avrupa'da müşterilere ve genel olarak ekonomiye zarar vereceği vurgulanan açıklamada, komisyonun Apple'ın müşterilerine yeni teknolojiler sunma kabiliyetini kısıtlayamayacağının altı çizildi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:27123.470
Değişim :  0,76% |  929,57
Açılış :  123.694  
Önceki Kapanış :  122.540  
En Yüksek
123.936 En Düşük
123.439
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 38,10 2.588.122 % 19,96  
DURDO 24,40 5.103.945 % 15,64  
SAMAT 2,51 2.458.550 % 14,61  
PRKAB 4,41 23.723.461 % 11,36  
HUBVC 49,10 7.611.904 % 10,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7671 7,8060 % 0,02  
Frank 6,0912 6,1279 % -0,14  
Riyal 1,5768 1,5847 % -0,06  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.560 1.560 -2,46  
Altın Gr. 298 298 -0,49  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.958 2.007 4,06  
Yarım 947 971 1,96  
Çeyrek 475 486 0,98  
Gümüş.Ons 17,75 17,80 -0,02  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,00  
B. Petrol 62,45 62,45 0,41  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru