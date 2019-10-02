Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.
Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
02.10.2019 12:03
Son güncelleme : 02.10.2019 15:59
AA
Eylül ayı ihracat
rakamları, Mersin'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.
Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan geçen sene eylül ayında ihracatın yüzde 22,7'lik artışla en yüksek artışı gerçekleştirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Bu sene onu yakaladık biraz da geçtik. Eylül ayı ihracat
rakamımız 15 milyar 220 milyon dolar
oldu. Bu rakam geçen ayki ihracat
rakamımızın yüzde 15,7 üzerinde. İlk 9 aydaki ihracatımız da yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolara ulaştı. Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar
olmuştur. Geçen sene yılın ilk 9 ayında 52,5 milyar dolar
olan dış ticaret açığımızın yüzde 59,2 düşüşle 21,4 milyar dolara gerilemesi önemli."
Bakan Pekcan konuşmasında, Eximbank'ın, TL kredi
faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çektiği müjdesini de verdi. Pekcan toplantıdaki konuşmasında, verilerin Mersin'de açıklanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Mersin'in 1 milyar dolar ihracat
yapan iller arasında bulunduğunu dile getiren Pekcan, bunun daha artırılması için çalışıldığının altını çizdi.
Pekcan, geçen 1 yıllık dönem içerisinde kur bazlı yaşanan çalkantılarda önemli bir dengelenme sürecine girildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Faizlerin de gerilediğini el birliği ile görüyoruz. Bunlar ekonomimizin gelişmesi adına önemli gelişmeler. 2019 Eylül ayı itibarıyla, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,7 oldu. Bu, bizim
dış ticaret açığımızı, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve cari dengeye önemli katkı sağlıyor. Bütün dünya, içinde bulunduğumuz süreçte çalkantılı bir dönemden geçiyor ama Türkiye bir dengelenme sürecine girmiş bulunmakta.
Dün Dünya Ticaret Örgütü, dünyadaki ticaret hacmini, yüzde 1,2'ye düşürdü. Türkiye olarak bakıyoruz ama dünyayı bir bütün olarak görmemiz ve buna bakmamız lazım. IMF
verilerine göre, Ekim 2018'de küresel büyüme yüzde 3,7 açıklanmıştı, en son temmuzda yüzde 3,2'ye revize edildi. Çin ve Hindistan'daki büyümelerde bile sıkıntı yaşanıyor."
Bakan Pekcan, dünyanın önde gelen ülkelerindeki mevcut ekonomik durumlar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, yapılan revizeler hakkında bilgi verdi.
"TÜRKİYE İHRACATINDA DENGELİ VE İSTİKRARLI BÜYÜME DEVAM EDİYOR"
Türkiye ihracatında dengeli ve istikrarlı büyümenin devam ettiğine işaret eden Pekcan, bu dengelenme ve istikrarın herkes için çok önemli olduğunu dile getirdi.
Pekcan, pazartesi açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamındaki büyüme, enflasyon
ve cari açık gibi kritik göstergelerdeki kısa ve orta vadeli hedeflerin önemli olduğunu dile getirdi. Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Pekcan, "Eximbank'tan yararlanan ihracatçılardaki KOBİ oranını yüzde 75 seviyesine çekme hedefindeyiz." dedi.
"9 AYLIK İHRACATIMIZIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 86,1"
Dijitalleşmeye verdikleri önemden bahseden Pekcan, bu anlamda önemli adımlar atıldığını ve bunun devam edeceğini söyledi.
Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat
rakamlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"2018 yılında net ihracatın büyümeye katkısı 4,2 puandı, 2019 yılı birinci çeyreğinde 12,1 puan, ikinci çeyreğinde de 7,4 puan oldu. Eylül ayı verilerimiz de bu dinamizmi net şekilde yansıtıyor. Geçen senenin baz etkisini dikkate aldığımızda, bu sene hem geçen seneyi yakalayıp hem onun üzerinde çıkmamız önemli. UNCTAD verilerine göre, 2019'un ilk 6 ayında dünyadaki emtia fiyatları yüzde 5,7 düştü. Bizim
de ihraç fiyatlarımıza baktığımız zaman, Ağustos dahil TÜİK verilerine göre, miktar bazında ihracatımız yüzde 19,8 artmışken değer bazında yüzde 2,6 artmış."
Dolar-avro parite
etkisine de değinen Pekcan, geçen sene ilk 9 ay ortalama kurunun 1,20 seviyesinde bulunduğunu, bu sene bunun 1,13 olduğunu aktardı.
Sekizinci ay sonu itibarıyla, bu durumdan ihracatın 3 milyar 460 milyon dolar
gibi bir etkilenmesinin söz konusu olduğunu dile getiren Pekcan, tüm şartlara rağmen 9 aylık ihracat
değerlerinde olumlu artış trendinin devam ettiğini bildirdi.
Bakan Pekcan, "9 aylık ithalat rakamlarımız yüzde 15,3 gibi bir gerilemeyle 153 milyar 913 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, geçen sene yılın ilk 9 ayında 52,5 milyar dolar
olan dış ticaret açığımız, yüzde 59,2 düşüşle 21,4 milyar dolara düştü. 9 ayda ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,1. Böylelikle dış ticaret açığımız, 31,1 milyar dolar
azaldı, ülkenin dış finansman ihtiyacına 31,1 milyar dolar
daha pozitif katkı sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.
En fazla ihracat
yapılan ülkelerin Almanya, İngiltere, İtalya, Irak ve ABD olduğunu aktaran Pekcan, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bugün Mersin Eximbank şubesinin açılışını yapacağız. Eximbank bu sene, 20 milyar doları nakdi kredi, 12,5 milyar doları sigorta olmak üzere toplam 32,5 milyar dolar
finansman desteği sağlamıştır. Türkiye'deki toplam ihracat kredilerinin yüzde 53,3'ünü tek başına kullandırmaktadır. İhracat kredi sigortasında da finans
sektörünün lideridir. Bir müjdemiz var, Eximbank'ın TL faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e, yüzde 10'un da altına çekmiş bulunuyoruz, hayırlı, uğurlu olsun."