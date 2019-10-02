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Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

02.10.2019 12:03

Son güncelleme : 02.10.2019 15:59
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.



AA

Eylül ayı ihracat rakamları, Mersin'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan geçen sene eylül ayında ihracatın yüzde 22,7'lik artışla en yüksek artışı gerçekleştirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu sene onu yakaladık biraz da geçtik. Eylül ayı ihracat rakamımız 15  milyar 220 milyon dolar oldu. Bu rakam geçen ayki ihracat rakamımızın yüzde 15,7  üzerinde. İlk 9 aydaki ihracatımız da yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon  dolara ulaştı. Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur. Geçen sene yılın ilk 9 ayında 52,5 milyar dolar olan dış ticaret  açığımızın yüzde 59,2 düşüşle 21,4 milyar dolara gerilemesi önemli."

Bakan Pekcan konuşmasında, Eximbank'ın, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çektiği müjdesini de verdi. Pekcan toplantıdaki konuşmasında, verilerin Mersin'de  açıklanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mersin'in 1 milyar dolar ihracat yapan iller arasında bulunduğunu dile getiren Pekcan, bunun daha artırılması için çalışıldığının altını çizdi.

Pekcan, geçen 1 yıllık dönem içerisinde kur bazlı yaşanan  çalkantılarda önemli bir dengelenme sürecine girildiğine işaret ederek, şunları  kaydetti:

"Faizlerin de gerilediğini el birliği ile görüyoruz. Bunlar  ekonomimizin gelişmesi adına önemli gelişmeler. 2019 Eylül ayı itibarıyla, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,7 oldu. Bu, bizim dış ticaret  açığımızı, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve cari dengeye önemli katkı  sağlıyor. Bütün dünya, içinde bulunduğumuz süreçte çalkantılı bir dönemden  geçiyor ama Türkiye bir dengelenme sürecine girmiş bulunmakta.

Dün Dünya Ticaret Örgütü, dünyadaki ticaret hacmini, yüzde 1,2'ye  düşürdü. Türkiye olarak bakıyoruz ama dünyayı bir bütün olarak görmemiz ve buna  bakmamız lazım. IMF verilerine göre, Ekim 2018'de küresel büyüme yüzde 3,7  açıklanmıştı, en son temmuzda yüzde 3,2'ye revize edildi. Çin ve Hindistan'daki  büyümelerde bile sıkıntı yaşanıyor."

Bakan Pekcan, dünyanın önde gelen ülkelerindeki mevcut ekonomik  durumlar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, yapılan revizeler hakkında bilgi  verdi.

"TÜRKİYE İHRACATINDA DENGELİ VE İSTİKRARLI BÜYÜME DEVAM EDİYOR"

Türkiye ihracatında dengeli ve istikrarlı büyümenin devam ettiğine  işaret eden Pekcan, bu dengelenme ve istikrarın herkes için çok önemli olduğunu  dile getirdi.

Pekcan, pazartesi açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamındaki  büyüme, enflasyon ve cari açık gibi kritik göstergelerdeki kısa ve orta vadeli  hedeflerin önemli olduğunu dile getirdi. Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar  hakkında bilgi veren Pekcan, "Eximbank'tan yararlanan ihracatçılardaki KOBİ  oranını yüzde 75 seviyesine çekme hedefindeyiz." dedi.

"9 AYLIK İHRACATIMIZIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 86,1"

Dijitalleşmeye verdikleri önemden bahseden Pekcan, bu anlamda önemli  adımlar atıldığını ve bunun devam edeceğini söyledi.

Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin şu  değerlendirmelerde bulundu:

"2018 yılında net ihracatın büyümeye katkısı 4,2 puandı, 2019 yılı  birinci çeyreğinde 12,1 puan, ikinci çeyreğinde de 7,4 puan oldu. Eylül ayı  verilerimiz de bu dinamizmi net şekilde yansıtıyor. Geçen senenin baz etkisini  dikkate aldığımızda, bu sene hem geçen seneyi yakalayıp hem onun üzerinde  çıkmamız önemli. UNCTAD verilerine göre, 2019'un ilk 6 ayında dünyadaki emtia  fiyatları yüzde 5,7 düştü. Bizim de ihraç fiyatlarımıza baktığımız zaman, Ağustos  dahil TÜİK verilerine göre, miktar bazında ihracatımız yüzde 19,8 artmışken değer  bazında yüzde 2,6 artmış."

Dolar-avro parite etkisine de değinen Pekcan, geçen sene ilk 9 ay  ortalama kurunun 1,20 seviyesinde bulunduğunu, bu sene bunun 1,13 olduğunu  aktardı.

Sekizinci ay sonu itibarıyla, bu durumdan ihracatın 3 milyar 460  milyon dolar gibi bir etkilenmesinin söz konusu olduğunu dile getiren Pekcan, tüm  şartlara rağmen 9 aylık ihracat değerlerinde olumlu artış trendinin devam  ettiğini bildirdi.

Bakan Pekcan, "9 aylık ithalat rakamlarımız yüzde 15,3 gibi bir  gerilemeyle 153 milyar 913 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu veriler  doğrultusunda, geçen sene yılın ilk 9 ayında 52,5 milyar dolar olan dış ticaret  açığımız, yüzde 59,2 düşüşle 21,4 milyar dolara düştü. 9 ayda ihracatımızın  ithalatı karşılama oranı yüzde 86,1. Böylelikle dış ticaret açığımız, 31,1 milyar  dolar azaldı, ülkenin dış finansman ihtiyacına 31,1 milyar dolar daha pozitif  katkı sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

En fazla ihracat yapılan ülkelerin Almanya, İngiltere, İtalya, Irak ve  ABD olduğunu aktaran Pekcan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün Mersin Eximbank şubesinin açılışını yapacağız. Eximbank bu  sene, 20 milyar doları nakdi kredi, 12,5 milyar doları sigorta olmak üzere toplam  32,5 milyar dolar finansman desteği sağlamıştır. Türkiye'deki toplam ihracat  kredilerinin yüzde 53,3'ünü tek başına kullandırmaktadır. İhracat kredi  sigortasında da finans sektörünün lideridir. Bir müjdemiz var, Eximbank'ın TL  faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e, yüzde 10'un da altına çekmiş  bulunuyoruz, hayırlı, uğurlu olsun."




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