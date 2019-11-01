Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nca eylülde 522 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.
Eylülde 522 yatırım teşvik belgesi verildi
01.11.2019 09:08
Son güncelleme : 01.11.2019 09:08
AA
Bakanlığın, Eylül 2019 dönemi yatırım
teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, eylülde 522 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 7 milyar 273 milyon 534 bin 370 lira
olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 18 bin 579 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Öte yandan, sabit yatırım tutarı 886 milyon 122 bin 648 lira olan ve bin 520 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 32 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.
Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 27 milyar 961 milyon 326 bin 980 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 27 bin 966 olarak gerçekleşti.
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