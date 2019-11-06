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`Facebook herkese kredi kullandıracak`

06.11.2019 09:55

Son güncelleme : 06.11.2019 09:55
Facebook`un kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan uygulaması Calibra`nın Başkan Yardımcısı Kevin Weil, "Facebook herkesin kredi kullanmasını sağlayacak" dedi.



DHA

Lizbon'da Web Zirvesi'nde konuşan Weil, tüm Libra cüzdanlarının "birlikte işlem görebilir" özellikli olacağını söyledi.

Facebook'un finans hizmetleri alanındaki çalışmalarını genişleteceğini vurgulayan Weil, bu aşamada dijital cüzdanlar üzerinde yoğunlaşılacağının altını çizdi ve bugüne kadar hiç kredi kullanmayanların da kredi kullanmalarını sağlayacaklarını vurguladı.

Herkesin Libra için dijital cüzdan oluşturabileceğine dikkat çeken Weil, bunlardan birinin de Calibra olacağının altını çizdi ve bunun da, müşterilerinin Facebook'un finansal ürününe güven duyma gereksinimi olmayacağı anlamına geldiğini vurguladı.

Facebook'un, otoritelerden izin almadan önce Libra'yı piyasaya sürmeyi düşünmediğini de vurgulayan Weil, hiçbir tekil firmanın Libra'nın sahibi olamayacağına da işaret etti.

Facebook'un Libra'yı işletecek Libra Birliği gibi bir kar amacı gütmeyen oluşum istediğini ve bu projeye 100 ortak katılımı amaçladığını vurguladı. Libra Birliği'nin halen 20 ortağı bulunuyor.




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