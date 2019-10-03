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Facebook`a 1 milyon 600 bin liralık ceza!

03.10.2019 11:55

Son güncelleme : 03.10.2019 11:55
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Facebook`a veri ihlali nedeniyle 1 milyon 600 bin liralık idari para cezası verdi.



AA

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Facebook temsilcisi tarafından Kuruma gönderilen 14 Ekim 2018 tarihli e-postada "başkasının gözünden gör" ihlaline ilişkin bilgi verildi ve bilgilendirmenin takip eden hafta içinde yazılı  olarak Kişisel Verileri Koruma Kuruluna arz edileceği ifade edildi.

Buna rağmen, Facebook tarafından Kurula herhangi bir bildirim  yapılmadı. Bunun üzerine Kurul tarafından resen inceleme kararı alındı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu yaptığı inceleme sonucunda, veri  ihlalinin Facebook sisteminin birbirinden farklı 3 özelliği olan "başkasının gözünden gör", "doğum günü kutlayıcı" ve "video yükleyici"nin etkileşimi  sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklandığını belirledi.

Kurul, ihlalden Facebook kullanıcılarına ait ad, cinsiyet, doğum günü,  ilişki durumu, eğitim geçmişi, din bilgisi, memleket, konum, Facebook'ta son  zamanlarda yapılan aramalar, kullanıcının takip ettiği 500'e kadar başlıca  hesaplar gibi kişisel verilerin etkilendiğini tespit etti.

280 BİN KULLANICI İHLALDEN ETKİLENDİ

Facebook'u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcının söz konusu  veri ihlalinden etkilendiği belirlenirken, Kurul, yaşanan veri ihlalinin  oluşmaması için Kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirlerin  alınmadığını belirleyerek, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine  getirilmediği gerekçesiyle Facebook'u 1 milyon 150 bin lira idari para cezasına  çarptırdı.

Ayrıca kanunda yer alan "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan  yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en  kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir." hükmü doğrultusunda, veri ihlali  nedeniyle gerekli bildirimde bulunulmaması nedeniyle Facebook'a 450 bin lira  idari para cezası verilmesi de kararlaştırıldı.

Böylece, söz konusu veri ihlaliyle ilgili olarak Kişisel Verileri  Koruma Kurulunca Facebook'a toplam 1 milyon 600 bin lira idari para cezası  uygulanmasına karar verildi.  Kurul daha önce de veri ihlali sebebiyle Facebook'a  1 milyon 650 bin liralık idari para cezası vermişti.




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