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`Faiz indirimi ticari kredi faizlerini de düşürecek`

25.10.2019 11:31

Son güncelleme : 25.10.2019 11:31
Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın yaptığı faiz indirimi sonrası ticari kredi faiz oranlarının gelecek günlerde yüzde 15`in altına ineceğini bildirdi.



AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faiz indirimlerinin kredi faizlerinde sağlayacağı düşüşün reel sektör için öneminden bahseden Çetinkaya, eylülde yapılan faiz indirimlerinin etkisinin  net bir şekilde hissedilmeye başlandığını vurguladı.

Çetinkaya, "Ağustos sonu ve eylül başlarında Türk lirası cinsi ticari  kredi faizleri yüzde 20 seviyelerindeyken ekim ayının başında yüzde 15,50-16,00  aralığına gerilediğini gördük. Yapılan bu son indirimle ticari kredi faiz  oranlarının yüzde 15'lerin de altına geleceğini düşünüyoruz." ifadelerini  kullandı.

"Her ne kadar sanayi üretim rakamlarında özellikle tatil günlerine  denk gelinmesinin de etkisiyle çok pozitif bir seyir göremesek de PMI rakamları  eylülde uzun zaman sonra daralma bölgesinden çıktı." değerlendirmesinde bulunan  Çetinkaya, eylülde konut satışlarının, faizlerin düşmesinin etkisiyle yılın en  yüksek seviyesine ulaştığını anımsattı.

"OLUMLU ETKİLERİNİ GÖREMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çetinkaya, gelecek süreçte faizlerdeki gerileme hızının yavaşlamasını beklediklerini ancak indirilen faizlerin piyasa üzerindeki olumlu etkilerini  görmeye devam edeceklerini kaydederek, şu ifadeleri kulandı:

"Jeopolitik risklerin azaldığını da göz önünde bulundurursak mevcut  faiz oranları, önümüzdeki süreçte yatırım harcamalarını destekleyici olabilir. Bu da elbette çok yüksek seyreden işsizlik oranlarını aşağı çekerek tüketimi ve  dolayısıyla büyümeyi beraberinde getirecek. Yıl sonu için YEP ile açıklanan yüzde 12 enflasyon beklentisiyle mevcut politika faizi arasındaki fark 2 puana  geriledi. Ekim ayında enflasyonun yüzde 9 altında bir seviyede gerçekleşeceğini  görecek olsak da yıl sonunda yüzde 11,5-12 aralığında bir enflasyonla yılı  kapatacağız gibi duruyor. Bu toplantının ardından TCMB'nin, aralık ayındaki  toplantısında bir faiz indirimi daha yapmasını beklemiyoruz."




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