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Faiz indirimi ve kampanyalar ekonomiyi canlandırdı

19.12.2019 11:53

Son güncelleme : 19.12.2019 11:53
Türkiye`de son dönemde ekonomik verilerde kaydedilen iyileşme, faizlerdeki düşüş ve yıl sonu kampanyaları, inşaat, otomobil ve mobilya başta olmak üzere pek çok sektörü hareketlendirdi.



AA

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de dış güçlerin  etkisiyle yaşanan döviz dalgalanmalarının piyasaları olumsuz etkilediğini söyledi.

Kötü günlerin geride kaldığını belirten Taklacı, "Her sektör gibi mobilya da döviz hareketlenmelerinden etkilenen sektörlerin başında geldi ancak yaşanan olumlu gelişmeler ve ekonomideki canlanma 2020'ye umutla bakmamızı sağlıyor. 2019'un son ayları 2020'nin habercisi gibi. Şu an mobilya alışverişlerinde de hareketlilik söz konusu." dedi.

Taklacı, tümüyle yerli üretim yapan mobilya sektörünün kendisini  geliştirerek Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini belirten  Taklacı, "Mobilya sektöründe iç piyasayla yetinmeyen bir yapı söz konusu, yurt içindeki  daralmayı ihracatla kapatma şansımız var. Sektörde 2019'un ilk yarısında bile  2018'in ilk dönemine göre yüzde 7,6 büyümeyle 1 milyon 634 bin dolarlık ihracat  hacmi yakaladık. Yurt içinde ise konutlarda kredilerin düşmesi ve konut  satışlarının artmasıyla mobilya sektörü ivme kazanacak. Özellikle yıl sonu  kampanyaları şimdiden işleri hızlandırdı, birçok markamız en uygun fiyatlarla  satış yapıyor." diye konuştu.

"FAİZ İNDİRİMLERİ SIFIR ARACA TALEBİ ARTIRDI"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, bazı  markalara yönelik kampanyalarla faiz indirimlerinin sıfır araca  talebi  artırdığını, buna rağmen sıfır araç pazarında satışların geçen yıla göre düşük  olacağını öngördüklerini söyledi.

Bu yılın sonunda toplam 8 milyon aracın el değiştireceğini tahmin  ettiklerini dile getiren Erkoç, "Yılbaşından sonra hurda teşvikinin bitecek  olması ve kurlardan dolayı sıfır araç fiyatlarındaki artışlar, ikinci el araca  talebi artıracak." ifadesini kullandı.

"İNDİRİMLER KONUT STOKLARININ YARISINI ERİTTİ"

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir  Tellioğlu da konut kredisi faizlerinin düşürülmesinin sektörü olumlu etkilediği  belirterek, "Bu indirimler, konut stokunun yüzde 50'sine yakınını eritti." dedi.

Sektörün büyüklüğü nedeniyle sürdürülebilirlik noktasında bazı  sıkıntıların bulunduğuna işaret eden Tellioğlu, bu sıkıntıların bir kısmınının  yeni müteahhitlik yasasıyla ortadan kalkacağını söyledi.

Tellioğlu, yasanın sektörü disipline edeceğini vurgulayarak, "Hükümetimiz sektörün büyüklüğü ve sürdürülebilirliğini de dikkate alarak, yurt  dışında ve özellikle Orta Asya ve Afrika'da hem müteahhitlik sektörünü hem de inşaat malzeme sanayisinin yurt dışına çıkışını teşvik etmeli." diye konuştu.

Tahir Tellioğlu, 2020'den beklentilerine ilişkin de şunları kaydetti:

"2020'nin kentsel dönüşüm yılı olmasını bekliyoruz. Türkiye'de tıkanan müteahhitlik sektörünün yurt dışında teşvik edildiği bir yıl olmasını diliyoruz.  Tapu harçlarının sıfır konut satışlarında yüzde 4'e çıkmasını değil yüzde 2'ye inmesini talep ediyoruz. Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu ekonomik durumda  0,90'larda olan faiz oranları 0,50'lerde olsun demek sürdürülebilir olmaz. Şu anda faizdeki oranlar ideal."




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