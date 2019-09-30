Philadelphia Merkez Bankası Başkanı Patrick Harker, faiz oranlarının şimdilik değiştirilmemesi gerektiğini söyledi.
`Faiz oranları şimdilik değişmemeli`
30.09.2019 09:59
Son güncelleme : 30.09.2019 09:59
DHA
Philadelphia Merkez Bankası
(Fed) Başkanı Patrick Harker, Gölge Açık Piyasa
Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, Eylül ayındaki Federal Açık Piyasa
Komitesi (FOMC) toplantısında faiz
indiriminden yana karar vermediğini belirterek, şunları söyledi:
"İşlerin yerine oturmasını beklemeli, sıkı durmalı ve olayların nasıl gelişeceğini izlemeliyiz. Çoğunlukla ticaret ve uluslararası gelişmelerin oluşturduğu belirsizlikler nedeniyle aşağı yönlü risklerin daha fazla olduğu ortada. İş kararlarını her şeyden çok etkileyen şey belirsizlik."
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