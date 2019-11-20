New York Fed Başkanı John Williams, "Faizler ABD ekonomisi için uygun seviyede, ancak ekonomiye yönelik riskler hala aşağı yönlü." dedi.
`Faizler ABD ekonomisi için uygun`
20.11.2019 07:42
Son güncelleme : 20.11.2019 07:42
New York Fed Başkanı John Williams, ABD Merkez Banaksı'nın (Fed) faiz oranlarını ABD ekonomisi için uygun seviyeye getirdiğini, ancak ekonomik görünüm için risklerin hala aşağı yönlü olduğunu söyledi.
Williams, "Enflasyon hala hedefin altında iken global görünümde hala düşüşler görmekte olduğumuzu düşünüyorum. Kesinlikle bazı aşağı yönlü riskler gözlemliyorum" diye konuştu.
Nasıl bir gelişmenin Fed'in faiz indirimlerine ara verme kararını yeniden değerlendirmesine yol açacağının sorulduğu Willams, "Fed için tek bir veriye aşırı tepki vermemek, trendleri takip etmek önemli" dedi.
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