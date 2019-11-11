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`Faizler öngörülebilir gelecekte değişmez`

11.11.2019 09:18

Son güncelleme : 11.11.2019 09:24
New York Merkez Bankası Başkanı John Williams, bu yıl yapılmış olan faiz indirimlerinin Çin ile ticaret savaşının ve bir global ekonomik yavaşlamanın potansiyel risklerini uygun şekilde düzelteceğini vurguladı ve "öngörülebilir bir gelecekte" faizlerin değişmesini beklemediğini vurguladı.



DHA

ABD ekonomisinin iyi bir durumda olduğunun altını çizen New York Merkez Bankası Başkanı John Williams, "Para politikasının şu anda çok iyi konumlandığını düşünüyorum" dedi ve ekonomiden gelen verilerin düşük işsizlik oranları ile birlikte güçlü bir istihdam piyasasına işaret ettiğini vurguladı.

Williams ayrıca, yüzde 3.5 işsizlik oranının yüksek enflasyona yol açmadığına dikkat çekti.

Endişesinin ısrarcı şekilde düşük enflasyonun, enflasyon bekleyişlerinin aşağı gelmesine yol açması olduğuna işaret eden Williams faiz oranlarının öngörülebilir gelecekte çok düşük olmaya devam edeceğini ve büyümenin ılımlı olacağını öngördüklerini ekledi.




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