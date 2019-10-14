Fed ayda 60 milyar dolarlık Hazine kağıdı alacak

ABD Merkez Bankası
(Fed), bankacılık
sisteminde rezervlerin bollaşması için ayda 60 milyar dolar
tutarında Hazine kağıdı alımına başlayacağını duyurdu. New York Fed
tarafından yapılacak bu Hazine kağıdı alımları 2020'nin ikinci çeyreğine kadar devam edecek.
Hazine kağıdı alımına, kısa vadeli para
piyasalarında son dönemde yaşanan aksaklıkların hedef federal fon
faizinin belirlenen aralığın üst sınırına yükselmesine yanıt olarak karar verildi.
Fed, Hazine kağıdı alma kararının "teknik" olduğunu ve bunun para politikası
duruşunda değişiklik anlamına gelmediğini de belirtti.
Yapılan açıklamada, Fed'in düzenli olarak repo
ihaleleri açmaya Ocak ayına kadar devam edeceği de ifade edildi.