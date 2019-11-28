ABD Merkez Bankası Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinin ılımlı şekilde büyüdüğü, istihdam piyasasının da hala sıkı olduğu belirtildi.
Fed `Bej Kitap` raporunu yayınladı
28.11.2019 07:28
Son güncelleme : 28.11.2019 07:28
ABD Merkez Bankası (Fed) dün yayınladığı Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinin Ekim'den Kasım ortasına kadarki dönemde ılımlı şekilde büyüdüğünü, büyüme için görünümün genele olarak pozitif olduğunu ve ülke genelinde istihdam piyasasının sıkı olmaya devam ettiğini bildirdi.
"Bazı katılımcıların büyümenin cari hızının gelecek yıl da devam etmesini bekledikleri ortamda, görünüm genel olarak pozitif olmaya devam etti" değerlendirilmesinin yapıldığı Bej Kitap'ta, birçok Fed bölgesinin profesyonel ve teknik hizmetlerde, özellikle sağlık alanında "göreceli olarak güçlü istihdam artışları" rapor ettikleri ifade edildi. Sadece bir Fed bölgesi işten çıkarmalar olduğunu bildirdi.
İstihdamda artış devam etse de, ülke genelinde işgücü piyasasının sıkı olmaya devam etmesinin işverenlerin ihtiyaç duydukları işçileri bulmalarını zorlaştırdığını belirten Fed, yapılan görüşmelere katılan bazı işverenlerin boş pozisyonları dolduramamalarının büyümelerini sınırladığını ifade ettiklerine de raporda yer verdi.
Bej Kitap'ta Fed bölgelerinin çoğu tüketici harcamalarında istikrarlı-ılımlı büyüme rapor ederken, birkaç bölge araç satışları ve turizmde artışlar bildirdiler.
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