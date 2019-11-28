GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Fed `Bej Kitap` raporunu yayınladı

28.11.2019 07:28

Son güncelleme : 28.11.2019 07:28
ABD Merkez Bankası Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinin ılımlı şekilde büyüdüğü, istihdam piyasasının da hala sıkı olduğu belirtildi.



ABD Merkez Bankası (Fed) dün yayınladığı Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinin Ekim'den Kasım ortasına kadarki dönemde ılımlı şekilde büyüdüğünü, büyüme için görünümün genele olarak pozitif olduğunu ve ülke genelinde istihdam piyasasının sıkı olmaya devam ettiğini bildirdi.

"Bazı katılımcıların büyümenin cari hızının gelecek yıl da devam etmesini bekledikleri ortamda, görünüm genel olarak pozitif olmaya devam etti" değerlendirilmesinin yapıldığı Bej Kitap'ta, birçok Fed bölgesinin profesyonel ve teknik hizmetlerde, özellikle sağlık alanında "göreceli olarak güçlü istihdam artışları" rapor ettikleri ifade edildi. Sadece bir Fed bölgesi işten çıkarmalar olduğunu bildirdi.

İstihdamda artış devam etse de, ülke genelinde işgücü piyasasının sıkı olmaya devam etmesinin işverenlerin ihtiyaç duydukları işçileri bulmalarını zorlaştırdığını belirten Fed, yapılan görüşmelere katılan bazı işverenlerin boş pozisyonları dolduramamalarının büyümelerini sınırladığını ifade ettiklerine de raporda yer verdi.

Bej Kitap'ta Fed bölgelerinin çoğu tüketici harcamalarında istikrarlı-ılımlı büyüme rapor ederken, birkaç bölge araç satışları ve turizmde artışlar bildirdiler.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05105.844
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  105.936  
Önceki Kapanış :  105.844  
En Yüksek
106.431 En Düşük
105.395
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKCNS 8,60 23.405.475 % 19,94  
HUBVC 13,61 62.536.095 % 14,85  
SANFM 2,74 8.674.728 % 14,64  
ASUZU 12,24 167.460.107 % 13,44  
AFYON 5,31 306.541.889 % 11,32  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4354 7,4727 % 0,63  
Frank 5,7586 5,7933 % 0,06  
Riyal 1,5363 1,5440 % 0,30  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 270 270 -0,55  
Cumhuriyet 1.792 1.819 6,00  
Tam 1.784 1.829 5,78  
Yarım 862 885 2,80  
Çeyrek 432 442 1,39  
Gümüş.Ons 16,98 17,00 0,03  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru