Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed`in bu yıl yaptığı 2 faiz indirimi ile ekonomik görünüme yönelik risklere rağmen para politikasını yüzde 2 enflasyon hedefini yakalayacak noktaya getirdiğini söyledi. Evans "Fed faizler konusunda bildiğinden şaşmamalı" dedi.
`Fed faizler konusunda bildiğinden şaşmamalı`
01.10.2019 13:23
Son güncelleme : 01.10.2019 13:25
"Yaşanan gelişmeler sonucu ortaya çıkan durum bizi, politika faizini uzun vadeli nötr oranın 50-75 baz altına indirmeye sevk etti. Bir süre için faizleri sabit tutma zamanı" diye konuşan Chicago Fed
Başkanı Charles Evans, "Şimdi büyüme görünümünü aşağı yukarı önceden tahmin ettiğimize benzer seviyede tutmak ve enflasyonun yüzde 2 hedefini makul bir zamanda başarmasını desteklemek için daha genişlemeci bir duruşun uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.
Cari Fed
politikasının sadece yüzde 2 hedefinin başarılması için değil, bir süre için yüzde 2 hedefinin hafif üzerine çıkılmasına da imkan verecek kadar agresif olabileceğini belirten Evans, düşük enflasyon
bekleyişleri ve iş dünyası, hanehalkı güveni karşısında bunun bir "politika hatası" olmayacağını vurguladı.
ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,25 büyüyeceğini tahmin eden Evans, ABD ekonomisi için sürdürülebilir büyüme oranının yüzde 1,75 olduğunu da belirtti.
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