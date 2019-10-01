GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Fed faizler konusunda bildiğinden şaşmamalı`

01.10.2019 13:23

Son güncelleme : 01.10.2019 13:25
Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed`in bu yıl yaptığı 2 faiz indirimi ile ekonomik görünüme yönelik risklere rağmen para politikasını yüzde 2 enflasyon hedefini yakalayacak noktaya getirdiğini söyledi. Evans "Fed faizler konusunda bildiğinden şaşmamalı" dedi.



"Yaşanan gelişmeler sonucu ortaya çıkan durum bizi, politika faizini uzun vadeli nötr oranın 50-75 baz altına indirmeye sevk etti. Bir süre için faizleri sabit tutma zamanı" diye konuşan Chicago Fed Başkanı Charles Evans, "Şimdi büyüme görünümünü aşağı yukarı önceden tahmin ettiğimize benzer seviyede tutmak ve enflasyonun yüzde 2 hedefini makul bir zamanda başarmasını desteklemek için daha genişlemeci bir duruşun uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

Cari Fed politikasının sadece yüzde 2 hedefinin başarılması için değil, bir süre için yüzde 2 hedefinin hafif üzerine çıkılmasına da imkan verecek kadar agresif olabileceğini belirten Evans, düşük enflasyon bekleyişleri ve iş dünyası, hanehalkı güveni karşısında bunun bir "politika hatası" olmayacağını vurguladı.

ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,25 büyüyeceğini tahmin eden Evans, ABD ekonomisi için sürdürülebilir büyüme oranının yüzde 1,75 olduğunu da belirtti.




BIST USD EURO ALTIN
13:00104.695
Değişim :  -0,32% |  -338,29
Açılış :  105.275  
Önceki Kapanış :  105.033  
En Yüksek
105.297 En Düşük
104.429
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru