`Fed faizleri daha da düşürmeye ihtiyaç duymaz`















Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in gelinen noktada faizleri daha da düşürmeye ihtiyaç duymasını beklemediğini ve Fed politika yapıcıların ortaya koydukları 2021 ve 2022'de birer faiz artırımı yapılacağı medyan tahmini ile "oldukça rahat" olduğunu söyledi.Indiana'da konuşan Evans, "Risk yönetimi için daha fazla faiz indirimine ihtiyaç olacağını öngörmüyorum. Fed politikası oldukça iyi miktarda destekleyici" dedi.Evans, enflasyonun 2022 sonuna kadar yüzde 2,2 seviyesine yükseleceğini tahmin ettiğini de belirtti.