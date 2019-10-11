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`Fed faizleri daha fazla düşürmemeli`

11.10.2019 07:00

Son güncelleme : 11.10.2019 07:00
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester`e göre ABD Merkez Bankası, ekonomik görünümde kayda değer değişiklik olmadan faizleri daha fazla düşürmemeli.



Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ticaret ve yavaşlayan global ekonomiden kaynaklı cari risklere rağmen ABD ekonomisinin ciddi anlamda sıkıntılı bir dönemden, yavaşlamadan uzak durmasını büyük olasılık olduğunu savunarak, görünümde "kayda değer değişiklik" olmadan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha fazla düşürmemesi gerektiğini savundu.

Mester yaptığı açıklamada, Temmuz toplantısının ardından Eylül ayındaki FOMC toplantısında da faizlerin indirilmesine karşı çıktığını, ancak şimdi daha güçlü enflasyonun desteklemesi için bu düşük faizleri "bir süre için" devam ettirilmesinden memnun olduğunu vurguladı.

"Bu faiz indirimlerini yeniden tartışma konusu yapmamalıyız" diye konuşan Mester, "Ben, işletmeler tarafından yavaşlamanın genele yayıldığına ve tüketici tarafını, işgücü piyasasını etkilemeye başladığına dair kanıt olup olmadığını bakıyorum" dedi. 





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