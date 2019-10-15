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`Fed faizleri yeniden indirmeyi seçebilir`

15.10.2019 11:44

Son güncelleme : 15.10.2019 11:44
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed`in faizleri yeniden indirmeyi seçebileceğini söyledi.



St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu en büyük risklerden birinin, aktivitenin çoğu kişinin şu anda beklediğinden daha fazla yavaşlayabilecek olması olduğunu söyledi.

FOMC'nin oy verme hakkına sahip üyelerinden biri olan Bullard, Fed'in yaptığı faiz indirimleri ile aşağı yönlü risklere karşı ekonominin güvenceye alınmasına yardım ettiğini belirtti.

Fed'in faizleri düşürmeyi, ekonomiye ek destek sağlamayı yeniden tercih edebileceğini de vurgulayan Bullard, faiz kararlarının toplantıdan toplantıya verildiğini de tekrarladı.




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