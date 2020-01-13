Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD para politikasının şu an için değiştirilmeyeceğini, ancak ekonominin zayıflamakta olabileceği yönündeki işaretler dikkate alındığında ABD Merkez Bankası`nın bir sonraki adımının indirim yönünde olabileceğini söyledi.
`Fed şu an için faizi değiştirmeyecek`
13.01.2020 09:06
Son güncelleme : 13.01.2020 09:13
İstihdamda büyümenin cansız olması ve ücretlerde büyümenin yavaşlamasının kendisine ekonominin yavaşlamakta olduğunu söylediğini ifade eden Kashkari, "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutma politikası yakın gelecekte sona erecek. Eğer Fed'in faiz konusunda atacağı bir sonraki adımı tahmin etmem gerekir ise, bunun yukarı doğru değil, aşağı doğru olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.
Kashkari, bu yıl FOMC'nin oy verme hakkına sahip üyelerinden biri olacak.
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|Frank
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