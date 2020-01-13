`Fed şu an için faizi değiştirmeyecek`















İstihdamda büyümenin cansız olması ve ücretlerde büyümenin yavaşlamasının kendisine ekonominin yavaşlamakta olduğunu söylediğini ifade eden Kashkari, "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutma politikası yakın gelecekte sona erecek. Eğer Fed'in faiz konusunda atacağı bir sonraki adımı tahmin etmem gerekir ise, bunun yukarı doğru değil, aşağı doğru olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.Kashkari, bu yıl FOMC'nin oy verme hakkına sahip üyelerinden biri olacak.