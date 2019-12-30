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Fed: Trump’ın ticaret savaşları ABD’yi vurdu

30.12.2019 13:53

Son güncelleme : 30.12.2019 13:53
ABD Merkez Bankası araştırmasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın yerli sanayiyi koruma adına getirdiği yeni tarifelerin ABD’de iş kaybına ve yüksek fiyatlara sebep olduğu tespitinde bulunuldu.



AA

ABD Merkez Bankası (Fed) ekonomistleri Aaron Flaaen ve Justin Pierce tarafından hazırlanan “2018-2019 Küresel Tarifelerin ABD Üretim Sektörüne Etkisi” konulu araştırma  bankanın internet sitesinde yayınlandı.

Araştırmaya göre, ABD Başkanı Trump’ın 2018 yılında demir çelik gibi çeşitli ürünlerin ithalatına getirdiği ek gümrük vergileri imalat sektöründe iş kaybına ve üretici fiyatlarında artışa sebep oldu.

Trump'ın ek gümrük tarifelerinin, iç pazarda ithal ürünlerinin rekabetinden koruyarak ABD merkezli bazı üreticilerin pazar paylarını  artırabileceğine işaret edilen araştırmada, üretim maliyetlerindeki artışın  ABD'li üreticilerin ihracat pazarlarında ve iç pazarda rekabet gücüne zarar verebileceğine vurgu yapıldı.

Araştırmada, ABD ile ticaret ortakları arasındaki yeni tarifelerin uzun vadeli etkilerinin beklenenden daha farklı sonuç verebileceği ve tarifelerin şu ana kadar ülkenin imalat sektörüne ivme kazandırmadığı belirtildi.

Çalışmada sadece tarifelerde gerçekleşen değişikliklere odaklanıldığına ve gelecek ticaret politikasına yönelik belirsizliklerin  çalışmaya katılmadığına vurgu yapılan araştırmada, “İmalat sektörünün  istihdamındaki göreceli düşüşler ve üretici fiyatlarındaki göreceli artışlar 2018  tarifeleri ile ilişkilidir.” ifadesine yer verildi.

Fed’in araştırmasına göre, Trump’ın politikalarından etkilenen ülkelerin ticaret misillemelerinden olumsuz olarak en çok etkilenen sektörler de demir ve çelik, otomobil üreticileri, ev aletleri, ses ve  video ekipmanları, bilgisayar ekipmanı, böcek ilaçları, manyetik, optik medya ve deri oldu.




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