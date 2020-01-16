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Fed uyardı! Olumsuz etkilemeye devam ediyor

16.01.2020 16:51

Son güncelleme : 16.01.2020 16:51
ABD Merkez Bankası, ABD ve Çin anlaşmasıyla oluşan ticari iyimserliğe rağmen, tarifelerin devamıyla oluşan ticari belirsizliğin bazı sektörlerde etkili olmaya devam ettiği uyarısını yaptı.



DHA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), ekonomiye ilişkin yayınladığı Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinde 2019'un son haftalarında görülen zayıf seyre rağmen, güçlü Noel satışları sonrası 2020'ye olumlu bir görünümle başladığını açıkladı.

Bunun yanında, ABD ve Çin arasında imzalanan ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki çatışmanın sonlanmasına rağmen, anlaşmanın ikinci aşamasına kadar uygulanacak olan tarifelerin, ekonominin belirli alanlarında etkili olmaya devam ettiği, fakat yakın dönemde görünümün ülke genelinde olumlu seyrettiği vurgulandı.

Fed raporunda, iş güveninin arttığına ve bankalarda kredi hacimlerinin istikrarlı olarak büyüdüğüne dikkat çekilirken, konut inşaatlarının ve araç satışlarının yükseldiği belirtildi.

Bunun yanında ticari belirsizlikler sebebiyle imalat sektöründeki zayıf seyrin devam ettiğine işaret eden rapora göre, bazı imalatçılar ürünlerinde fiyat düşüşü olduğunu savunuyor.

Enflasyon baskılarının hafif kalmaya devam ettiği belirtilen raporda, Bazı bölgeler, perakende satış fiyatlarında hafif hızlı bir artış olduğunu bildirdi denildi.




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