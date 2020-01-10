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Fed`den iskonto faizinin değiştirilmemesi kararı

10.01.2020 09:21

Son güncelleme : 10.01.2020 09:22
ABD Merkez Bankası iskonto faizinin değiştirilmemesi kararını oy birliği ile aldı.



12 bölgesel ABD Merkez Bankası'nın (Fed) katılımı ile yapılan ve ticari bankalar arasındaki işlemlere uygulanan iskonto faizinin belirlendiği toplantıda, faizin değiştirilmemesi kararının oy birliği ile alındığı ortaya kondu.

Fed'in 10-11 Aralık tarihinde yaptığı ve iskonto faizinin yüzde 2,25 seviyesinde tutulduğu toplantının dün yayınlanan tutanakları 12 bölgesel Fed'in temsilcilerinin tamamının faizin değiştirilmemesini istediklerini gösterdi.

Bölgesel Fed yöneticileri, ABD ekonomisindeki şartları "pozitif" olarak tanımlarlarken, ekonomik büyüme görünümü konusunda da iyimser görüşler ifade ettiler.

Tutanaklarda, "Birçok yönetici, devam eden tatil sezonunda tüketici harcamalarında ve güveninde süren güçlenmeyi not ettiler" ifadeleri yer aldı.




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