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Fed`den kredi kolaylığına erteleme

21.11.2019 08:35

Son güncelleme : 21.11.2019 09:01
ABD Merkez Bankası, kalıcı kredi kolaylığı uygulayıp uygulamama kararını erteleyecek.



Konuya yakın kaynaklara göre ABD Merkez Bankası (Fed), politika yapıcıların konuyu daha iyi, detaylı değerlendirmelerine imkan vermek için, bu sonbaharda para piyasalarında yaşanan kargaşanın tekrarlanmasının önüne geçmek üzere kalıcı bir kredi kolaylığının uygulamaya konulup konulmaması konusunda karar vermeyi erteleyecek.

Kalıcı bir kredi kolaylığının uygulamaya sokulmasına politika yapıcılar arasında destek artsa da, böyle bir uygulamada nasıl ince ayar yapılacağından, Fed'in birkaç hafta önce uygulamaya koyduğu geçici çözümün uzun vade için yeterli olup olmayacağına uzanan endişeler mevcut.

Kaynaklara göre FOMC'nin üçte ikisi repo kolaylığı olarak adlandırılan bu kredi kolaylığının kalıcı hale getirilmesini destekliyorlar.





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