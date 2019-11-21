Fed`den kredi kolaylığına erteleme

Konuya yakın kaynaklara göre ABD Merkez Bankası (Fed), politika yapıcıların konuyu daha iyi, detaylı değerlendirmelerine imkan vermek için, bu sonbaharda para
piyasalarında yaşanan kargaşanın tekrarlanmasının önüne geçmek üzere kalıcı bir kredi kolaylığının uygulamaya konulup konulmaması konusunda karar vermeyi erteleyecek.
Kalıcı bir kredi kolaylığının uygulamaya sokulmasına politika yapıcılar arasında destek artsa da, böyle bir uygulamada nasıl ince ayar yapılacağından, Fed'in birkaç hafta önce uygulamaya koyduğu geçici çözümün uzun vade için yeterli olup olmayacağına uzanan endişeler mevcut.
Kaynaklara göre FOMC'nin üçte ikisi repo
kolaylığı olarak adlandırılan bu kredi kolaylığının kalıcı hale getirilmesini destekliyorlar.