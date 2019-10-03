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`Fed`in mücadele edecek araçları var`

03.10.2019 10:27

Son güncelleme : 03.10.2019 10:27
New York Merkez Bankası Başkanı John Williams, ABD Merkez Bankası`nın durgunluğa karşı mücadelede kullanacak araçlarının olduğunu söyledi.



DHA

Kaliforniya Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan New York Merkez Bankası (Fed) Başkanı John Williams, "Elimizde, 10 yıl önce de (küresel finansal kriz) olan takım kiti var" dedi ve ekledi:

"Çok olumlu bir yerdeyiz ekonomi güçlü, maksimum istihdam hedefimize yakın olduğumuzu, enflasyonun yüzde 2.0'nin altında ancak hedefe yakın olduğunu düşünüyorum. Bana göre, yapılan son faiz indirimi ekonomiyi aşağı yukarı olduğu yerde tutma, enflasyonun hedefe ulaşmasına yardım çabasıdır."

Fed'in repo ihaleleri ile piyasaya yapmaya devam ettiği müdahalelerin kısa vadeli kredi faizlerindeki oynaklığın yatıştırılmasına yardım ettiğini vurgulayan Williams, Fed'in gelecek toplantılarda faiz indirimine devam etmesi gerekip gerekmediği konusunda ise herhangi bir görüş bildirmedi.




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