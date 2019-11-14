`Fed`in politika duruşu şu ana kadar doğru`

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl yaptığı faiz indirimlerinin amacının ekonomik büyümeyi tehdit eden ters rüzgarlara karşı koymak olduğunu, ancak kendisinin risklerin aşağı yönlü olduğu görüşüne açık olmaya devam ettiğini söyledi.
"Risklerin aşağı yönlü olduğu görüşüne açığım, ancak Fed'in politika duruşu şu ana kada doğru olan" diye konuşan Daly, "Fed'in faiz indirimlerinden kaynaklı olarak ekonomi iyi bir durumda" dedi.
Global büyümenin daha da yavaşlaması, ticarette belirsizliğin uzun süreli olması halinde Fed'in kararlarında belirleyici olan ABD ekonomisi için görünümün kayda değer şekilde değişebileceğini belirten Daly, bu durumda Fed'in verilere bağlı hareket ederek para
politikası duruşunu yeniden düşüneceğini vurguladı.