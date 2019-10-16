`Fed`in politikası iyi bir yerde`

San Francisco Fed
Başkanı Mary Daly, yavaşlayan küresel büyüme, jeopolitik ve ticaret politikalarının belirsizliği dahil, karşı rüzgarları dikkate alarak ekonominin kendi momentumunda sürüp sürmediğini görmek için verileri yakından takip ettiğini söyledi.
Los Angeles'ta gazetecilere açıklama yapan Daly "Şimdiye kadar, ekonominin iyi yerde olduğunu görüyorum ve politika uyumu iyi yolda" dedi.
Daly, Brexit'teki bazı ilerlemenin haberi ile karşı rüzgarların bir miktar aşağı gittiğini ve ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde bir miktar ilerleme kaydedilmiş gibi göründüğünü belirtti.
Ancak Daly'ye göre temasa geçtiği iş dünyasının bu konular tamamen çözülene kadar kapsamlı bir belirsizlik duygusuyla başa çıkmaya devam edeceklerini söylediklerini aktardı.