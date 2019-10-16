GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Fed`in politikası iyi bir yerde`

16.10.2019 07:30

Son güncelleme : 16.10.2019 07:30
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, "ABD Merkez Bankası`nın politikası iyi bir yerde" dedi.



San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yavaşlayan küresel büyüme, jeopolitik ve ticaret politikalarının belirsizliği dahil, karşı rüzgarları dikkate alarak ekonominin kendi momentumunda sürüp sürmediğini görmek için verileri yakından takip ettiğini söyledi.

Los Angeles'ta gazetecilere açıklama yapan Daly "Şimdiye kadar, ekonominin iyi yerde olduğunu görüyorum ve politika uyumu iyi yolda" dedi.

Daly, Brexit'teki bazı ilerlemenin haberi ile karşı rüzgarların bir miktar aşağı gittiğini ve ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde bir miktar ilerleme kaydedilmiş gibi göründüğünü belirtti.
Ancak Daly'ye göre temasa geçtiği iş dünyasının bu konular tamamen çözülene kadar kapsamlı bir belirsizlik duygusuyla başa çıkmaya devam edeceklerini söylediklerini aktardı. 





BIST USD EURO ALTIN
18:0595.258
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  95.593  
Önceki Kapanış :  95.258  
En Yüksek
95.873 En Düşük
94.790
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru