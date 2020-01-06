San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası`nın önümüzdeki yıllarda kendisini çok düşük enflasyon ile mücadele ederken bulabileceğini ve enflasyonu yüzde 2 hedefine yükseltmek için yeni bir politika çerçevesine ihtiyaç duyabileceğini söyledi.
`Fed`in yeni bir yaklaşıma ihtiyacı olabilir`
06.01.2020 09:21
Son güncelleme : 06.01.2020 09:25
San Diego'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Daly, "Enflasyonu yüzde 2 seviyesine getirmenin neden bu kadar zor olduğu konusunu gerçekten iyi bir şekilde anlayabilmiş değiliz. Ancak global büyümenin yavaşladığı ve gelişmiş ekonomilerin çoğunda nüfusun yaşlandığını dikkate aldığımızda önümüzdeki dönemde düşük enflasyon ile savaşıyor olabiliriz. Enflasyonu büyütmek için yeni bir politika çerçevesinin gerekmesi büyük olasılık" dedi.
Daly ayrıca, cansız enflasyonun ABD Merkez Bankası'na (Fed) faizleri düşük tutma ve halihazırda 50 yılın en düşük seviyesinde olan işsizliği ne kadar aşağı itebileceğini araştırma konusunda alan verdiğini de vurguladı.
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