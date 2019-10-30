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Fiat Chrysler ve PSA birleşiyor mu?

30.10.2019 07:30

Son güncelleme : 30.10.2019 07:32
Fiat Chrysler ile PSA birleşme görüşmeleri yürütüyorlar.



Fiat Chrysler ile Fransa'nın en büyük araç üreticisi ve Peugeot markasının sahibi PSA, 50 milyar dolar büyüklüğünde bir otomotiv devi ortaya çıkarmak için birleşme görüşmeleri yürütüyorlar.

WSJ'nin duyurduğu birleşme görüşmelerinde PSA'nın Yönetim Kurulu bugün toplanarak Fiat Chrysler ile potansiyel birleşme görüşmelerinde gelinen aşamayı değerlendirecek.

Fiat Chrysler, daha önce de Renault ile birleşme görüşmeleri yürütmüştü. 





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