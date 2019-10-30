Fiat Chrysler ve PSA birleşiyor mu?

BIST En Aktif Hisseler
|VESTL
|10,28
|22.788.064
|% 0,00
|VKGYO
|1,84
|1.838.351
|% 0,00
|TUCLK
|2,83
|1.903.332
|% 0,00
|MIPAZ
|2,08
|2.328.901
|% 0,00
|GARAN
|9,47
|154.814.666
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3581
|7,3950
|% 0,11
|Frank
|5,7495
|5,7842
|% 0,15
|Riyal
|1,5254
|1,5331
|% 0,08
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.489
|1.489
|1,11
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,53
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|-21,00
|Tam
|1.813
|1.858
|-29,76
|Yarım
|876
|899
|-14,40
|Çeyrek
|440
|449
|-7,20
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,81
|-0,03
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,00
|B. Petrol
|61,05
|61,05
|-0,54
Seans Raporu
- 17:58 RAYSG, RYGYO, AYEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:58 ISKUR, FMIZP, PINSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:43 RTALB, DENIZ, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:43 FRIGO, CEMTS, KERVN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:28 SEKUR, KLNMA, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında