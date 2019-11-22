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Finansal Hizmetler Güven Endeksi arttı

22.11.2019 15:09

Son güncelleme : 22.11.2019 15:09
Finansal Hizmetler Güven Endeksi, kasımda bir önceki aya göre 24,5 puan artarak 167 seviyesine yükseldi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) açıklandı.

Kasım ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre, FHGE, kasımda bir önceki aya göre 24,5 puan artarak 167 seviyesine çıktı. 

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksleri FHGE'yi artış  yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre,  son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu  yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlenirken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de güçlenerek devam etti.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine dönerken, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlenerek  sürdü.

Son 3 aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ay azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine dönerken, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak  devam etti.

Kasım ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta  Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla  değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik  fonları hariç)", 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal  güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri  için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 25,5, 1,9  ve 22,7 puanlık artış oldu.




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