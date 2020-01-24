Finansal hizmetler güven endeksi 7.5 puan artışla 164.7`ye çıktı.
Finansal hizmetler güven endeksi arttı
24.01.2020 14:49
Son güncelleme : 24.01.2020 14:49
DHA
Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) ocakta aylık bazda 7.5 puan artarak 164.7 düzeyine yükseldi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi azalış yönünde etkiledi" denildi.
14:40121.732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -808,00
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
121.174
14:405,9467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0109
|Açılış
|: 5,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
14:406,5637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5503
14:40298,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,11
|Açılış
|: 298,18
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,91
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,05
|237.266.397
|% 17,82
|
|KFEIN
|14,08
|109.364.182
|% 15,32
|
|GYHOL
|23,40
|986.432
|% 14,93
|
|SAMAT
|2,51
|2.830.253
|% 14,61
|
|MARKA
|1,48
|23.611.609
|% 13,85
|
|QNBFL
|146,90
|55.234
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|433.610
|% -14,94
|
|CEOEM
|7,98
|20.292.034
|% -10,14
|
|METAL
|1,11
|184.988
|% -9,02
|
|BALAT
|2,18
|1.686.375
|% -8,79
|
|THYAO
|14,39
|1.165.060.519
|% 1,05
|
|KRDMD
|2,97
|509.944.462
|% 0,00
|
|PETKM
|4,03
|495.403.598
|% -0,25
|
|ADESE
|2,55
|394.285.469
|% 10,39
|
|GARAN
|11,91
|344.055.856
|% -1,24
|
|KRDMD
|2,97
|509.944.462
|% 0,00
|
|ADESE
|2,55
|394.285.469
|% 10,39
|
|PETKM
|4,03
|495.403.598
|% -0,25
|
|OZGYO
|2,05
|237.266.397
|% 17,82
|
|TSKB
|1,31
|147.800.150
|% 3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7497
|7,7886
|% -0,20
|
|Frank
|6,0958
|6,1325
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5791
|1,5870
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|-3,24
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|1.973
|2.003
|9,00
|
|Tam
|1.962
|2.011
|3,43
|
|Yarım
|948
|973
|1,66
|
|Çeyrek
|476
|486
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,74
|61,74
|-0,30
|
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