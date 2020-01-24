Finansal hizmetler güven endeksi arttı













DHA

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) ocakta aylık bazda 7.5 puan artarak 164.7 düzeyine yükseldi.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi azalış yönünde etkiledi" denildi.