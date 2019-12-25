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Finansal Hizmetler Güven Endeksi azaldı

25.12.2019 15:24

Son güncelleme : 25.12.2019 15:24
Finansal Hizmetler Güven Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre 9,8 puan azalarak 157,2 seviyesine geriledi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına  ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) açıklandı.

Aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal  sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp  toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre, FHGE, aralıkta bir  önceki aya göre 9,8 puan azalarak 157,2 seviyesine düştü. Endeksi oluşturan anket  sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç  aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep  beklentisi olmak üzere tüm alt endeksler FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre,  son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu  yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Gelecek üç aydaki  hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de zayıflayarak devam  etti.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda  azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek üç aydaki  istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine seyir zayıfladı.

Aralık ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta  Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla  değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik  fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı  Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 10,6 ve 7,1 puan  azalırken, 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal  güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe 5,8 puan arttı.




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