Almanya Başbakanı Angela Merkel, Maliye Bakanı Olaf Scholz`un gündeme getirdiği finansal işlem vergisine sadece hisse senetleri için destek verdi.
`Finansal işlem vergisi hisse senetleri için uygun`
11.12.2019 09:51
Son güncelleme : 11.12.2019 09:55
Almanya Başbakanı Angela Merkel, CDU üyesi parlamenterler ile dün yaptığı toplantıda, Scholz'un önerdiği finansal işlem vergisinin sadece hisse senetleri için uygun olacağını, diğer menkul kıymetler veya finansal enstrümanlar için ise böyle bir vergiyi desteklemediklerini belirtti.
Kaynaklar, Merkel'in Fransa ve Britanya'nın da finansal işlem vergisi konusunda kendileri ile benzer yaklaşımlar içinde olduğunu söylediğini de aktardılar.
18:05108.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
0
En Düşük
0
18:055,7995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0063
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8099
En Düşük
5,7964
18:056,4322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0120
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4464
En Düşük
6,4308
18:05273,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,35
|Açılış
|: 273,08
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
273,54
En Düşük
272,95
BIST En Aktif Hisseler
|AKGUV
|1,72
|28.388.811
|% 0,00
|
|ALARK
|5,33
|47.389.907
|% 0,00
|
|EGEEN
|517,10
|6.068.793
|% 0,00
|
|KUTPO
|6,37
|1.181.423
|% 0,00
|
|ICBCT
|4,79
|48.743.476
|% 0,00
|
|BIMAS
|44,44
|75.742.794
|% -0,48
|
|AKGUV
|1,72
|28.388.811
|% 0,00
|
|ALARK
|5,33
|47.389.907
|% 0,00
|
|EGEEN
|517,10
|6.068.793
|% 0,00
|
|KUTPO
|6,37
|1.181.423
|% 0,00
|
|THYAO
|13,71
|1.301.913.696
|% 0,00
|
|AFYON
|6,59
|491.243.969
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,18
|478.523.199
|% 0,00
|
|ASELS
|19,34
|391.859.558
|% 0,00
|
|PETKM
|3,56
|320.428.923
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,51
|285.120.931
|% 0,00
|
|AKENR
|1,07
|134.604.505
|% 0,00
|
|METRO
|1,29
|124.705.391
|% 0,00
|
|THYAO
|13,71
|1.301.913.696
|% 0,00
|
|PETKM
|3,56
|320.428.923
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6020
|7,6401
|% -0,43
|
|Frank
|5,8678
|5,9032
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5428
|1,5506
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-0,69
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,62
|16,66
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,95
|63,95
|-0,39
|