`Finansal işlem vergisi hisse senetleri için uygun`















Almanya Başbakanı Angela Merkel, CDU üyesi parlamenterler ile dün yaptığı toplantıda, Scholz'un önerdiği finansal işlem vergisinin sadece hisse senetleri için uygun olacağını, diğer menkul kıymetler veya finansal enstrümanlar için ise böyle bir vergiyi desteklemediklerini belirtti.Kaynaklar, Merkel'in Fransa ve Britanya'nın da finansal işlem vergisi konusunda kendileri ile benzer yaklaşımlar içinde olduğunu söylediğini de aktardılar.