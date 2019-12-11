GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Finansal işlem vergisi hisse senetleri için uygun`

11.12.2019 09:51

Son güncelleme : 11.12.2019 09:55
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Maliye Bakanı Olaf Scholz`un gündeme getirdiği finansal işlem vergisine sadece hisse senetleri için destek verdi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, CDU üyesi parlamenterler ile dün yaptığı toplantıda, Scholz'un önerdiği finansal işlem vergisinin sadece hisse senetleri için uygun olacağını, diğer menkul kıymetler veya finansal enstrümanlar için ise böyle bir vergiyi desteklemediklerini belirtti.

Kaynaklar, Merkel'in Fransa ve Britanya'nın da finansal işlem vergisi konusunda kendileri ile benzer yaklaşımlar içinde olduğunu söylediğini de aktardılar.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05108.011
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  108.011  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKGUV 1,72 28.388.811 % 0,00  
ALARK 5,33 47.389.907 % 0,00  
EGEEN 517,10 6.068.793 % 0,00  
KUTPO 6,37 1.181.423 % 0,00  
ICBCT 4,79 48.743.476 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6020 7,6401 % -0,43  
Frank 5,8678 5,9032 % -0,13  
Riyal 1,5428 1,5506 % -0,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.464 1.464 -0,69  
Altın Gr. 273 273 -0,26  
Cumhuriyet 1.817 1.844 5,00  
Tam 1.807 1.853 5,13  
Yarım 874 896 2,48  
Çeyrek 438 448 1,24  
Gümüş.Ons 16,62 16,66 -0,04  
Gümüş Gr. 3,10 3,10 -0,01  
B. Petrol 63,95 63,95 -0,39  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru