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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

03.01.2020 15:27

Son güncelleme : 03.01.2020 15:27
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ekimde 176 milyar 433 milyon dolar seviyesine geriledi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2019 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, ekimde bir önceki aya göre 2 milyar 902 milyon dolar, yükümlülükler ise 1 milyar 286 milyon dolar arttı.

Net döviz pozisyon açığı ise 176 milyar 433 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre 1 milyar 616 milyon dolar  geriledi.  

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 31

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre  yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve  ihracat alacakları sırasıyla 1 milyar 676 milyon dolar, 309 milyon dolar ve 889  milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 532 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler  ile ithalat borçları sırasıyla 669 milyon dolar ve 1 milyar 149 milyon dolar  arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Ekim 2019 döneminde yurt  içinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül 2019 dönemine göre 236 milyon dolar,  uzun vadeli olanlar ise 197 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan  kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 751 milyon dolar, uzun vadeli  krediler 65 milyon dolar arttı.

Ekim 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 105 milyar 227 milyon dolar  iken, kısa vadeli yükümlülükler 93 milyar 558 milyon dolar oldu. Kısa Vadeli Net  Döviz Pozisyonu Fazlası ise 11 milyar 669 milyon dolar gerçekleşerek Eylül 2019 dönemine göre 1 milyar 122 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyinde gerçekleşti.




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