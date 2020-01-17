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Fitch, Çin için büyüme tahminini yükseltti

17.01.2020 08:59

Son güncelleme : 17.01.2020 08:59
Fitch Ratings, ABD ile Çin arasında faz 1 ticaret anlaşmasının imzalanmasının iki ülke arasında "göze göz, dişe diş" bir ticaret savaşının tırmanması riskini ortadan kaldırdığını belirterek, Çin için 2020 yılı GSYH büyüme tahminini yükseltti.



Çin için 2020 yılı büyüme tahminini 0,2 puan artırarak yüzde 5,9'a çıkaran Fitch, imzalanan anlaşmanın ve tarife savaşının durdurulmasının Çin ile ABD arasında ticaret savaşının sona erdiği anlamına gelmediğini de savundu.

İmzalanan ticaret anlaşmasından yer alan Çin'in ABD malları ithalatını dramatik şekilde artıracağı maddesinin Çin'in net ihracatını azaltarak GSYH'sını doğrudan etkileyebileceğini belirten Fitch, bu etkinin büyüklüğünü Çin malları için talepte artışa ve başka yerlerden ithalatın ne kadar azalacağına bağlı olacağını vurguladı.




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