Fitch, Çin için büyüme tahminini yükseltti















Çin için 2020 yılı büyüme tahminini 0,2 puan artırarak yüzde 5,9'a çıkaran Fitch, imzalanan anlaşmanın ve tarife savaşının durdurulmasının Çin ile ABD arasında ticaret savaşının sona erdiği anlamına gelmediğini de savundu.İmzalanan ticaret anlaşmasından yer alan Çin'in ABD malları ithalatını dramatik şekilde artıracağı maddesinin Çin'in net ihracatını azaltarak GSYH'sını doğrudan etkileyebileceğini belirten Fitch, bu etkinin büyüklüğünü Çin malları için talepte artışa ve başka yerlerden ithalatın ne kadar azalacağına bağlı olacağını vurguladı.